Colpo di mercato per la Fortitudo | ufficiale l’arrivo della guardia Toni Perkovic

La Fortitudo Bologna ha annunciato l’ingaggio di Toni Perkovic, guardia croata di 191 cm, con esperienza nel campionato italiano. Il suo arrivo mira a rafforzare il reparto esterni della squadra, portando punti e fisicità. La società conferma così il proprio impegno nel rafforzare la rosa in vista della stagione, puntando su un giocatore che conosce bene il contesto italiano.
La Fortitudo Flats Service Bologna mette il turbo sul mercato. Con una nota ufficiale, la società ha annunciato l’ingaggio di Toni Perkovic, guardia croata di 191 cm, giocatore che conosce già molto bene il campionato italiano e che promette di portare punti e fisicità al reparto esterni di coach. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
