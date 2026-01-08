La Fortitudo Bologna ha annunciato l’ingaggio di Toni Perkovic, guardia croata di 191 cm, con esperienza nel campionato italiano. Il suo arrivo mira a rafforzare il reparto esterni della squadra, portando punti e fisicità. La società conferma così il proprio impegno nel rafforzare la rosa in vista della stagione, puntando su un giocatore che conosce bene il contesto italiano.

La Fortitudo Bologna si riscatta nuovamente in casa, 89 a 85 contro Roseto.

Colpo di mercato per la Fortitudo: ufficiale l’arrivo della guardia Toni Perkovic - Il club biancoblu rinforza il roster con l'innesto del croato classe 1998, reduce da un'ottima stagione a Forlì. bolognatoday.it