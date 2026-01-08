Colpo dell' Udinese Torino sconfitto in casa per 2-1

L'Udinese ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 2-1. I friulani sono passati in vantaggio grazie a Zaniolo ed Ekkelenkamp, mentre Casadei ha segnato per i padroni di casa. La partita si è svolta all'Olimpico Grande Torino, confermando la forza e la determinazione della squadra ospite.

Friulani in gol con Zaniolo ed Ekkelenkamp, ai granata non basta la rete di Casadei TORINO - Colpo dell'Udinese che espugna l'Olimpico Grande Torino battendo 2-1 i granata. Succede tutto nella ripresa: i friulani la sbloccano con Zaniolo e raddoppiano con Ekkelenkamp, ai padroni di casa non basta il.

