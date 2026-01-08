Colpo d’arma da fuoco contro la Procura Generale di Napoli | indagini in corso

È in corso un’indagine dopo un colpo d’arma da fuoco che ha danneggiato una vetrata al 12° piano della Torre C della Procura Generale di Napoli. Si ipotizza che possa trattarsi di un episodio legato a festeggiamenti di Capodanno, ma le cause e le responsabilità sono ancora oggetto di approfondimento. La vicenda viene seguita con attenzione dalle autorità competenti.

Il proiettile ha infranto una vetrata al 12° piano della Torre C; ipotesi festeggiamenti di Capodanno, ma le indagini restano aperte. Napoli, 8 gennaio 2026 – Sei giorni fa, il 2 gennaio, un colpo d’arma da fuoco è stato esploso al Centro Direzionale di Napoli, raggiungendo gli uffici della Procura Generale e infrangendo una vetrata al 12° piano della Torre C del Palazzo di Giustizia. Secondo quanto riportano Il Mattino e Repubblica, il proiettile, verosimilmente sparato da un fucile, ha colpito una zona che ospita, tra gli altri, l’ufficio del Procuratore Generale Aldo Policastro. Gli accertamenti della Polizia Scientifica sono ancora in corso per chiarire calibro, arma e modalità dello sparo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Colpo d’arma da fuoco contro la Procura Generale di Napoli: indagini in corso Leggi anche: Colpo d’arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale: indagini in corso Leggi anche: Napoli, 17enne ferito con colpo d’arma da fuoco: indagini in corso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Colpo d’arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale | indagini in corso. Colpo d’arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale - (ANSA) – NAPOLI, 08 GEN – Un colpo d’arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio contro gli uffici che, al centro direzionale di Napoli, ospitano gli uffici della Procura Generale. msn.com

Napoli, spari contro il Tribunale centrato l’ufficio del Pg - A giudicare dalla traiettoria e dalla profondità del colpo, pare che abbiamo preso bene la mira: un proiettile teso, che ha sfondato due vetrate che compongono la stessa finestra e ... ilmattino.it

Boscoreale, 18enne ucciso in strada con un colpo d'arma da fuoco - Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. rainews.it

++ Colpo d'arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale ++ Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio contro gli uffici che, al centro direzionale di Napoli, ospitano gli uffici della Procura Generale. Lo rendono noto Il Mattino e - facebook.com facebook

Colpo d'arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale. Indagini in corso: forse riconducibile e festeggiamenti di inizio anno #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.