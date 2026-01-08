Colombia proteste anti-Usa al confine con il Venezuela
A Cucuta, città colombiana al confine con il Venezuela, si sono svolte proteste con la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione ha sollevato questioni riguardanti le relazioni tra Colombia, Venezuela e Stati Uniti, riflettendo le tensioni presenti nella regione. L'evento si inserisce nel contesto delle dinamiche geopolitiche che interessano l'area e le sue implicazioni sui cittadini locali.
Centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Cucuta, in Colombia, città al confine con il Venezuela. I dimostranti hanno criticato i raid americani e la cattura del presidente di Caracas Nicolas Maduro e hanno espresso supporto al capo dello Stato di Bogotà Gustavo Petro. Il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato Petro, accusato di favorire il narcotraffico, e la Colombia, lasciando intendere che il paese potrebbe essere il prossimo obiettivo di Washington. Nella serata di mercoledì c’è stato però una telefonata distensiva tra i due leader. “Ho apprezzato la sua chiamata e il suo tono, e non vedo l’ora di incontrarlo nel prossimo futuro”, ha detto Trump dopo la conversazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
