Un donazione significativa arricchisce il patrimonio culturale di Legnano. Dopo due anni, il Comune ha ricevuto in eredità un'importante collezione d’arte, comprendente ceramiche Satsuma, oggetti in oro e avorio, e opere di artisti come Scanavino, Sironi, Schifano e Dadamaino. Il valore stimato di questo lascito supera gli 830 mila euro, testimonianza della generosità di un residente anonimo e della ricchezza del patrimonio artistico lasciato in eredità alla città

Legnano (Milano) 8 gennaio 2026 – Ci sono voluti un paio d'anni ma l'eredità in oggetti d'arte lasciata al Comune di Legnano da un bancario residente in città che ha voluto restare anonimo ha finalmente trovato anche una dimensione economica: le ceramiche Satsuma, gli oggetti in oro e avorio e le opere d'arte di Scanavino, Sironi, Schifano e Dadamaino che fanno parte del lascito, infatti, valgono oltre 830mila euro. Il lascito e la catalogazione. È questo l'esito del lavoro di catalogazione e valorizzazione portato a termine dagli uffici del Servizio Cultura e Museo del Comune di Legnano, lavoro che ha permesso di iscrivere finalmente nel patrimonio del Comune l'eredità.

© Ilgiorno.it - Collezione d’arte donata al Comune di Legnano: il lascito vale 830mila euro

