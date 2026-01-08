Colleferro riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale | attivata mail per segnalazioni dei cittadini

A Colleferro, dal 1° gennaio 2026, la gestione del Trasporto Pubblico Locale è affidata a ASTRAL, società regionale, sostituendo i Comuni. Per migliorare il servizio, è stata attivata una mail dedicata alle segnalazioni dei cittadini, consentendo un confronto diretto e costruttivo. Questo cambiamento mira a ottimizzare l’organizzazione e a rispondere più efficacemente alle esigenze della comunità.

