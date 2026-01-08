Colleferro Grande successo a Palazzo Morandi per il Concerto di chitarra del M° Stefano Spallotta

Domenica 3 gennaio, presso l’Aula Consiliare di Colleferro, si è tenuto il concerto del Maestro Stefano Spallotta, che ha riscosso un notevole riscontro di pubblico. L’evento, organizzato a Palazzo Morandi, ha rappresentato un momento di valorizzazione della musica classica e della chitarra. Un’occasione per ascoltare un'artista di rilievo in un contesto cittadino di grande valore culturale.

