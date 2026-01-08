Colico | fondi per l' area sportiva Avanti anche con la caserma

La Regione Lombardia ha stanziato 100 mila euro per il completamento delle opere esterne dell'area sportiva polifunzionale di Colico. Il finanziamento, incluso nel bilancio regionale 2026-2028, sostiene anche i progetti relativi alla caserma, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture sportive e pubbliche del territorio. La decisione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle strutture locali e di miglioramento degli spazi destinati alla comunità.

Regione Lombardia finanzia con 100 mila euro il completamento delle opere esterne della nuova area sportiva polifunzionale di Colico, grazie a un emendamento al bilancio di previsione regionale 2026–2028 presentato dal consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini.

