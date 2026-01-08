Codogno l’incendio di via Pietrasanta | la palazzina di otto alloggi è ufficialmente inagibile

A Codogno, la palazzina di via Pietrasanta, composta da otto alloggi, è stata ufficialmente dichiarata inagibile a seguito dell’incendio che ha interessato il tetto martedì scorso. L’incendio ha provocato danni significativi, costringendo 18 residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità valutano le misure necessarie per la sicurezza e il recupero dell’edificio.

Codogno (Lodi) – Ieri mattina è stata dichiarata formalmente l’inagibilità della palazzina di via Pietrasanta il cui tetto è stato completamente divorato dalle fiamme martedì con otto appartamenti incendiati e 18 residenti sfollati. Per gli stabili confinanti invece, dopo la verifica da parte dei pompieri, è stato dato il via libera al rientro degli inquilini già martedì sera. Nei prossimi giorni saranno effettuati lavori urgenti per installare una copertura di emergenza in attesa che inizi la ricostruzione del tetto. L’agente di polizia locale che ha salvato una famiglia. Intanto si stanno definendo i dettagli degli attimi drammatici quando è scoppiato l’incendio nella mansarda di uno degli appartamenti: è stato un agente della Polizia locale a intervenire per primo nell’abitazione interessata dal rogo e a far uscire in tutta fretta una mamma col compagno che cercavano di arginare le fiamme con mezzi di fortuna e le due figlie, una delle quali si trovava nel sottotetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

