Cloud-9 è la prima ' galassia fantasma' senza stelle | la scoperta firmata Bicocca

Cercare qualcosa e non trovarlo. E fare, così, una scoperta rivoluzionaria. Alejandro Benitez-Llambay, ricercatore del dipartimento di Fisica della Bicocca di Milano, con gli astronomi di Canada e Stati Uniti, ha scoperto Cloud-9, un alone di materia oscura totalmente privo di stelle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scoperta la prima galassia fantasma | la firma è dell’Università Bicocca; Si chiama Cloud-9 ed è il nuovo corpo celeste scoperto dalla NASA una galassia che non ce l’ha fatta.

Hubble scopre Cloud-9, il nuovo oggetto astronomico che non dovrebbe esistere - 9 è il primo oggetto astronomico di un tipo finora mai osservato: una nube senza stelle, dominata dalla materia oscura, individuata grazie al telescopio ... fanpage.it