Clima in italia meno piogge ma più intense negli ultimi 200 anni

Negli ultimi 200 anni, il clima in Italia ha subito importanti cambiamenti: le precipitazioni sono considerate complessivamente meno frequenti, tuttavia, quando si verificano, si manifestano con intensità superiore rispetto al passato. Questi mutamenti climatici influenzano la gestione delle risorse idriche e il territorio, richiedendo una maggiore attenzione alle strategie di adattamento e prevenzione.

In Italia si osserva una diminuzione delle precipitazioni, ma quando queste si verificano, tendono a manifestarsi con una maggiore violenza. Questo è il quadro delineato da un nuovo studio condotto dall’Università di Pisa, redatto da Marco Luppichini e Monica Bini, appartenenti al Dipartimento di Scienze della Terra, e pubblicato sulla rivista internazionale Atmospheric Research. La ricerca ha effettuato un’analisi approfondita di oltre due secoli di dati pluviometrici, attingendo a archivi storici e a reti strumentali moderne, per ricostruire l’evoluzione delle piogge in sei ampie aree climatiche italiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

