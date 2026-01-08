Clai Hoogers spinge in alto le compagne | Orgogliosa del cammino E non è finita
Clai Hoogers si presenta con successo alla prima gara del 2026, ottenendo una vittoria significativa contro Modena Volley. Con questa prestazione, la squadra si posiziona meglio in classifica, rafforzando la propria posizione e confermando l’impegno nel percorso di crescita. Una vittoria che rappresenta un passo importante, ma che lascia aperte nuove sfide per il prosieguo della stagione.
La prima gara del 2026 ha portato in dote quello che la Clai sperava. Una vittoria netta sul campo del fanalino di coda Modena Volley, tre punti e una classifica migliore rispetto alla vigilia. A due giornate dalla fine è tutto in gioco per il quarto e quinto posto che valgono la poule promozione, dalla sesta piazza in giù si finisce alla poule retrocessione e qui gli incontri avranno un valore ben diverso. C’è una graduatoria corta, Fasano è quarto (24), un punto sotto Busto Arsizio (23), sesto Tenaglia Altino (21) e a 20 c’è la Clai insieme ad Altamura. Cinque squadre in quattro punti, due vanno a lottare per salire e potranno festeggiare la permanenza con largo anticipo; per le altre tre ci sarà da soffrire fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Clai sbatte contro il muro di Altino. Non basta la carica di Malik e Hoogers - ALTINO: Fini, Monaco, Polesello 8, Murmann 6, Marchesini 9, Tesi, Passaro, Ndoye 16, Trampus, Farelli, Sassolini, Bagnoli 3, Guzin, Siakretava 15. ilrestodelcarlino.it
La Clai parte male, poi ribalta Offanengo. Malik trascina le compagne a un’impresa - CLAI : Hoogers 7, Cavalli, Schena, Salvatori 14, Novello 13, Vecchi, Malik 25, Gambini, Romano, Osana, Foresi 4, Bulovic 7, Busolini 4. ilrestodelcarlino.it
Sofia Schena è la nostra nuova ospite di #domandesottorete, la rubrica in cui conosciamo meglio le nostre protagoniste della Clai Imola Volley. L'opposto classe 2007 si racconta tra una strofa di #Sfera, un boccone di fiorentina rigorosamente al sangue e i - facebook.com facebook
