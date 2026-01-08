Il 13 gennaio 2026, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà

Napoli – Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 19, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà lo spettacolo “Ciro & Carmela”, una rilettura originale e inclusiva del mito di Romeo e Giulietta, proposta dalla compagnia teatrale ORBOMU e promossa dall’ Associazione La Scintilla ONLUS. Attraverso un linguaggio semplice, poetico e profondamente umano, lo spettacolo sostituisce i protagonisti shakespeariani con Ciro e Carmela, dando vita a una storia d’amore che parla di emozioni autentiche, fragilità, sogni e diritto alla felicità. Una messa in scena che valorizza il teatro come strumento di espressione, inclusione e abbattimento dei pregiudizi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - “Ciro & Carmela” quando l’amore parla napoletano e abbatte le barriere

