Cinque proiettili contro la sede Cgil di Primavalle | indaga la Digos

Nella mattina di ieri, cinque proiettili sono stati sparati contro la vetrata della sede Cgil di Primavalle, a Roma. L'episodio si è verificato in un contesto già segnato da altre tensioni, come l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale. La Digos ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili di questo gesto.

Nel pomeriggio di ieri, in una giornata già segnata dall'aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale, la Cgil ha reso noto che, diverse ore prima, nel momento dell'apertura mattutina, qualcuno aveva sparato cinque proiettili contro la vetrata della sede romana a Primavalle. " Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede ", si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dalla Cgil di Roma e Lazio e dalla Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, in cui si sottolinea che è stato " immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti ".

Spari contro la sede della Cgil a Primavalle: trovati cinque fori di proiettile - Cinque fori di proiettile sono stati trovati sulla sede della Cgil in zona Primavalle a Roma. fanpage.it

Spari contro sede Cgil di Primavalle a Roma, "atto intimidatorio" con cinque fori di proiettili sulle vetrate - Fori di proiettili sono stati rinvenuti sulle vetrate della sede Cgil di Primavalle a Roma, non risultano rivendicazioni per l'azione ... virgilio.it

