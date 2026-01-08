Ciclabili regolari Granelli senza colpe

Il 17 dicembre, il gup Alberto Carboni ha assolto l’assessore Marco Granelli dall’accusa di omicidio stradale in concorso, confermando che le piste ciclabili sotto esame erano regolarmente segnalate e conformi alle norme. La sentenza chiarisce che non ci sono state irregolarità nella progettazione e realizzazione delle corsie riservate alle biciclette, ponendo fine a un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione pubblica.

Le piste ciclabili agli incroci sotto esame erano regolarmente segnalate. È la sintesi delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 dicembre il gup Alberto Carboni ha assolto l'assessore comunale Marco Granelli dalla doppia accusa di omicidio stradale in concorso per presunte irregolarità nella progettazione e nella realizzazione delle corsie riservate alle bici. I casi sono quelli della morte di due donne. Granelli e gli altri imputati rispondevano dell'incidente costato la vita a Veronica D'Incà, 38 anni, che stava pedalando su una ciclabile in viale Brianza, quando è stata investita da un camion il primo febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ciclabili regolari", Granelli senza colpe Leggi anche: Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2) Leggi anche: Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Assessore Milano assolto per 2 morti sulle ciclabili, 'piste regolari'. Assessore Milano assolto per 2 morti sulle ciclabili, 'piste regolari' - Non ha violato "regole cautelari relative all'attività organizzativa o decisionale" e "poteva legittimamente confidare che gli uffici tecnici a cui era stata affidata la pratica si sarebbero conformat ... msn.com

Milano, le indagini sulle piste ciclabili senza protezione: «Rispettato il Codice della strada, sono a norma dal 2020» - La notizia dell’apertura dell’inchiesta sulla morte di Cristina Scozia, la 39enne travolta in bici il 20 aprile da una betoniera sul tratto di corsia ciclabile disegnato a terra vicino alla Sormani ... milano.corriere.it

Milano, assolto l'assessore Granelli dall'accusa di omicidio stradale per la morte di due donne sulle piste ciclabili - Marco Granelli, oggi assessore alla Sicurezza e alle Opere Pubbliche del Comune di Milano nella giunta del sindaco Beppe Sala e responsabile invece della Mobilità tra il 2016 e il 2021, è stato ... milano.corriere.it

CICLABILI: PARTE LA COSTRUZIONE DELLA PISTA PER IL MATTATOIO DI TESTACCIO Il nuovo itinerario si snoderà 550 metri per 1,3 milioni di investimento. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/11/avvio-lavori-ciclabile-mattatoio.html - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.