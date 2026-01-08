Ciak amore ai fornelli Il Trigabolo è un film | Ciao caro Giacinto

Il Trigabolo è un film che racconta una storia di passione e scoperta, tra cucina e emozioni. Con

Una grande avventura a cinque stelle tornerà a vivere, come si sarebbe detto un tempo, oltre l’occhio della macchina da presa. Nostalgia ai fornelli, ciak si gira, protagonista la nostalgia. E’ diventato un film la storia del Trigabolo di Argenta, ristorante leggendario fondato da Giacinto Rossetti negli anni Ottanta (il periodo era quello a cavallo tra il 1983-1993), che ha rivoluzionato l’ alta cucina italiana con creatività, innovazione e un tocco audace, punto di riferimento internazionale e una fucina di talenti. Tra questi talenti c’erano Igles Corelli e Bruno Barbieri, allora giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

