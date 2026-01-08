Chivu post Parma Inter | Non è mai semplice atteggiamento eccezionale della squadra! I numeri sono belli da leggere ma…

Dopo la vittoria contro il Parma, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato l’andamento della partita. Pur riconoscendo l’atteggiamento positivo della squadra, ha sottolineato che ci sono aspetti da migliorare, anche se i numeri sono incoraggianti. Le sue parole riflettono un equilibrio tra soddisfazione e consapevolezza delle sfide ancora da affrontare, in un campionato che richiede costante attenzione e impegno.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Parma. Intervenuto nel corso del postpartita di Parma Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ottenuta dai suoi. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. IL VALORE DI UNA PARTITA DI QUESTO TIPO – « Non è mai semplice giocare in Sere A, devi sempre dimostrare. Le condizioni meteo erano quello che erano. Abbiamo fatto una partita seria, di maturità. Abbiamo cercato di essere dominanti, cercando di rompere il loro blocco basso e arrivare in area con qualche cross in più rispetto alle ultime partite.

