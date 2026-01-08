Chivu in conferenza dopo Parma Inter | Napoli? Mi incazzo di brutto se succedono queste cose! Non potevamo sapere del loro pareggio

Da calcionews24.com 8 gen 2026

Dopo la vittoria contro il Parma, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, commentando la situazione del Napoli e le recenti dinamiche di campionato. Il tecnico dell’Inter ha sottolineato come alcune circostanze, come il pareggio del Napoli, abbiano influito sulla classifica e ha espresso il suo punto di vista in modo diretto e rispettoso.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri in campionato contro il Parma per 0 a 2. SI PUÒ INIZIARE A GUARDARE LA CLASSIFICA? – «Il nostro desiderio è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

