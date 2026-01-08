Chivu in conferenza dopo Parma Inter | Napoli? Mi incazzo di brutto se succedono queste cose! Non potevamo sapere del loro pareggio

Dopo la vittoria contro il Parma, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, commentando la situazione del Napoli e le recenti dinamiche di campionato. Il tecnico dell’Inter ha sottolineato come alcune circostanze, come il pareggio del Napoli, abbiano influito sulla classifica e ha espresso il suo punto di vista in modo diretto e rispettoso.

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta ieri sera in campionato contro il Parma. SI PUÒ INIZIARE A GUARDARE LA CLASSIFICA? – «Il nostro desiderio è

