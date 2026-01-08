Chiuso il raccordo e traffico bloccato per incidente

Oggi, 8 gennaio, poco prima delle 9, è stato chiuso un tratto del raccordo di Bologna Casalecchio tra il bivio con l’A14 e Bologna Casalecchio, in direzione A1, a causa di un incidente. La chiusura ha causato traffico e disagi alla viabilità locale e regionale. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Poco prima delle 9 di oggi, 8 gennaio, è stato chiuso un tratto del raccordo di Bologna Casalecchio, compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli, per un incidente.

