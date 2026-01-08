Chiesa Papa | Concistoro momento di unità no ad agende personali o di gruppo

Il Concistoro straordinario rappresenta un momento di unità e comunione all’interno della Chiesa, un’occasione per rafforzare il servizio condiviso e la fratellanza tra i membri. Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di mantenere questa riunione focalizzata sulla missione comune, evitando che si trasformi in un’occasione per promuovere interessi personali o di gruppo. La giornata invita alla riflessione e alla collaborazione, nel rispetto dei valori ecclesiali.

“Il Concistoro straordinario: momento di grazia in cui si esprime il nostro essere uniti al servizio della Chiesa” e non un momento per “promuovere ‘agende’ – personali o di gruppo “. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della messa Concistoro straordinario in Vaticano. “Come sappiamo, la parola Concistoro, Consistorium, ‘assemblea’, può essere letta alla luce della radice del verbo consistere, cioè ‘fermarsi’. E in effetti tutti noi ci siamo ‘fermati’ per essere qui: abbiamo sospeso per un certo tempo le nostre attività e rinunciato a impegni anche importanti, per ritrovarci insieme a discernere ciò che il Signore ci chiede per il bene del suo Popolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiesa, Papa: “Concistoro momento di unità, no ad agende personali o di gruppo” Leggi anche: Papa Leone XIV al Concistoro: “L’unità attrae, la divisione disperde” Leggi anche: Una Chiesa in cerca della sua pace. Verso il Concistoro straordinario di Papa Leone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV; Primo concistoro di Papa Leone XIV, cos'è e di quali temi si discute; Il Papa apre il Concistoro: “Sono qui per ascoltare. Impariamo a lavorare insieme”; Papa Leone apre il Concistoro: Sono qui per ascoltare. Il Papa: il Concistoro sia un momento di grazia, occorre essere uniti per la Chiesa - Si conclude oggi, giovedì 8, il Concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV, il primo dall’inizio del suo pontificato. gds.it

Concistoro, Papa Leone XIV: "Noi non siamo qui a promuovere agende, personali o di gruppo" - Il secondo e ultimo giorno del concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV si è aperto con la celebrazione della Messa presieduta dal Pontefice e concelebrata, presso l’Altare della Cattedra, ... acistampa.com

Papa Leone apre il Concistoro: "Sono qui per ascoltare" - Riuniti oggi 170 cardinali, "un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione- rainews.it

La catechesi di Papa Leone Nuova puntata di Chiesa viva sull'Udienza Generale: 7 gennaio alle 17.30 in diretta su TV2000. A guidare la riflessione Don Sergio Massironi, teologo Università Cattolica del Sacro Cuore - facebook.com facebook

+++ #PapaLeoneXIV: #ConcilioVaticanoII è la stella polare della #Chiesa #Papa durante l' #udienza generale nell'Aula Paolo VI dedicata alla rilettura dei documenti del #VaticanoII: "Insieme all’anniversario del Concilio di #Nicea, nel 2025 abbiamo ricord x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.