Chiesa e scuola | se la barca affonda l’educazione è l’unica scialuppa Lettera
In un contesto di sfide crescenti per la Chiesa italiana, il ruolo dell’educazione assume un’importanza cruciale. Con il riconoscimento delle difficoltà da parte del cardinale Zuppi, si evidenzia come scuola e fede siano strumenti fondamentali per sostenere valori e comunità. Questa riflessione invita a considerare l’educazione come un mezzo per mantenere vivo il patrimonio culturale e spirituale, anche in tempi complessi.
Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - La Chiesa sta spegnendosi. Lo ha riconosciuto il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Ma la stessa crisi attraversa la scuola: due istituzioni nate per orientare la vita delle persone che oggi faticano a parlare al presente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
