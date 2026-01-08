Chiesa e scuola | se la barca affonda l’educazione è l’unica scialuppa Lettera

In un contesto di sfide crescenti per la Chiesa italiana, il ruolo dell’educazione assume un’importanza cruciale. Con il riconoscimento delle difficoltà da parte del cardinale Zuppi, si evidenzia come scuola e fede siano strumenti fondamentali per sostenere valori e comunità. Questa riflessione invita a considerare l’educazione come un mezzo per mantenere vivo il patrimonio culturale e spirituale, anche in tempi complessi.

