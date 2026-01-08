Chiederò l’arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali ma non accadrà Qui tutti giocano a golf insieme
In un contesto in cui si percepiscono connessioni poco trasparenti tra figure pubbliche e aziende locali, emerge la necessità di un’analisi obiettiva sulla trasparenza e l’etica amministrativa. La frase evidenzia un ambiente percepito come poco incline a perseguire giustizia e responsabilità, suggerendo un sistema in cui le relazioni influenzano le decisioni pubbliche. Un tema cruciale per chi si interessa di etica e trasparenza nella gestione pubblica.
. Sono dure le prime parole di Sébastien Fanti, avvocato vallesano difensore di molte famiglie coinvolte nell’ incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana della notte di Capodanno. L’uomo, intervistato dal quotidiano francese Le Parisien, ha espresso tutto il suo rammarico per l’accaduto sottolineando come tutti, nel resort, sapessero che la struttura “non era in regola”. Dalle parole di Fanti sorgono dubbi sulle origini dei fondi dei proprietari dell’immobile – la coppia francese dei Moretti – il cui impero economico e immobiliare aveva già destato sospetti nei giorni successivi alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
