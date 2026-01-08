In questa puntata di OA Sport TV Volley Night, incontriamo Chidera Eze, giovane talento della pallavolo italiana. La giocatrice, di recente approdo in Nazionale, condivide le sue aspirazioni e il desiderio di crescere ancora. Con il match contro Conegliano alle porte e la stagione in pieno svolgimento, Eze riflette sul percorso e sulle sfide future, offrendo uno sguardo autentico sul mondo del volley.

Nuovo appuntamento con la rubrica di OA Sport TV Volley Night. Ospite di lusso Chidera Blessing Eze, uno dei talenti più interessanti del volley italiano. Palleggiatrice classe 2002, di origine nigeriana ma italianissima, Eze ha già conquistato successi importanti con le Nazionali azzurre giovanili e universitarie, arrivando anche all’esordio con la Nazionale maggiore. Sulla stagione fino ad oggi: “Una stagione particolare, ogni settimane ne succede una nuova, c’è sempre qualcosa di diverso dal solito. Conegliano non è molto staccata e quindi rende tutto più interessante. Si è alzato il livello”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chidera Eze: “In Nazionale vogliamo sempre di più. Conegliano non distante, stagione aperta”

