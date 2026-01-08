Chiara Poggi lavorò alla tesi di Alberto Stasi mai viste le foto porno | quei cinque minuti che cambiano la ricostruzione di Garlasco
Nel caso Garlasco, una delle ipotesi più discusse riguarda una possibile lite tra Chiara Poggi e Alberto Stasi legata alle foto erotiche trovate sul computer di lui. Recenti sviluppi suggeriscono che questa versione potrebbe non essere così solida come si pensava, aprendo nuove prospettive sulla ricostruzione dei fatti.
Leggi anche: Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l’analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa
Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio a "10 Minuti": "Non ho ucciso io Chiara Poggi | L'idea che Alberto Stasi possa essere innocente fa riflettere"
La svolta nelle indagini con la perizia sul pc L' ultima sera Chiara lavorò alla tesi di Stasi.
Delitto di Garlasco: cosa ha fatto Chiara Poggi sul pc di Stasi prima di essere uccisa - I dubbi sull'ultima sera vissuta da Chiara Poggi prima di essere uccisa: cosa è venuto a galla sul delitto di Garlasco. newsmondo.it
Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l’analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa - Mai è stato individuato un movente dietro l'omicidio di Chiara Poggi, anche dopo la condanna di Alberto Stasi. open.online
La svolta nelle indagini con la perizia sul pc. L'ultima sera Chiara lavorò alla tesi di Stasi - La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi non solo non ha litigato con Stasi, ma ha perfino revisionato la tesi del fidanzato. msn.com
Garlasco, ancora scoperte su Chiara Poggi: è successo la sera prima dell'omicidio. Come se ne sono accorti oggi - facebook.com facebook
Garlasco, nel computer di Chiara Poggi c’era un video di Andrea Sempio: “Aperto il giorno dopo il delitto” x.com
