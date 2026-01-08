Chiara Poggi lavorò alla tesi di Alberto Stasi mai viste le foto porno | quei cinque minuti che cambiano la ricostruzione del delitto di Garlasco

Il caso di Garlasco, unito alle indagini sulla morte di Chiara Poggi, ha suscitato numerosi interrogativi. Tra questi, la relazione tra Chiara e Alberto Stasi e il ruolo delle foto hard trovate sul computer del ragazzo. Recenti ricostruzioni suggeriscono che alcuni dettagli, come i pochi minuti cruciali, potrebbero modificare la comprensione di quegli eventi e il movente del delitto.

Delitto di Garlasco: cosa ha fatto Chiara Poggi sul pc di Stasi prima di essere uccisa - I dubbi sull'ultima sera vissuta da Chiara Poggi prima di essere uccisa: cosa è venuto a galla sul delitto di Garlasco. newsmondo.it

Garlasco, quei cinque minuti sulla tesi di Alberto: cosa faceva davvero Chiara Poggi - 14 Chiara Poggi non guarda contenuti misteriosi, non naviga su siti ambigui e non vive alcun momento di tensione. msn.com

Mattino 5. . #Garlasco, quante persone c'erano nella casa di Chiara Poggi la mattina del delitto #Mattino5 - facebook.com facebook

Garlasco, nel computer di Chiara Poggi c’era un video di Andrea Sempio: “Aperto il giorno dopo il delitto” x.com

