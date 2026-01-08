Chi sostiene Trump afferma che gli Stati Uniti si siano sempre comportati in modo simile. Un anno fa, osservando l’elezione del 2020, evidenziavo come aver scelto un candidato con precedenti controversi rappresentasse un errore. La democrazia assegna agli elettori un ruolo fondamentale, ma questa libertà comporta anche responsabilità nel fare scelte consapevoli per il paese.

Un anno fa, commentando l’elezione di Trump, sostenevo che gli elettori statunitensi avevano commesso un grave errore nell’eleggere un pregiudicato e fallito golpista: la democrazia mette nelle mani dell’elettore un grande potere, al quale però si associa una grande responsabilità. Un errore nell’esercizio del voto non invalida l’elezione e proprio per questo condiziona il paese per gli anni a venire. L’errore nel voto si riconosce facilmente a posteriori, perché l’eletto tradisce il suo popolo e i suoi elettori; e infatti si susseguono manifestazioni contro Trump in tutte le principali città degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi sostiene Trump dice che gli Usa si sono sempre comportati così: un enorme errore

Leggi anche: Trump, le mutandine di Melania e le parole che imbarazzano gli Usa: “Penso si ecciti così…”

Leggi anche: Rifiuti e raccolta differenziata: i comuni della Tuscia che si sono comportati meglio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; L'attacco in Venezuela spiegato da Trump: «Gestiremo noi il Paese»; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.

Chi sostiene Trump dice che gli Usa si sono sempre comportati così: un enorme errore - Dalla politica estera agli interventi armati: le violazioni del diritto internazionale e le conseguenze per la democrazia globale ... ilfattoquotidiano.it