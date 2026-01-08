Chi sono le pulci dei ghiacciai i minuscoli artropodi che vivono sotto zero

Le “pulci dei ghiacciai” sono piccoli artropodi appartenenti ai collemboli, organismi strettamente imparentati agli insetti. Questi minuscoli esseri vivono in ambienti estremi, come la superficie e gli strati inferiori del ghiaccio, dove sopravvivono a temperature sotto zero. La loro presenza rappresenta un’interessante adattamento alle condizioni di ambienti glaciali, contribuendo alla biodiversità di questi habitat isolati e delicati.

Minuscoli artropodi parenti degli insetti, le “pulci dei ghiacciai” sono collemboli specializzati a vivere sul ghiaccio e sotto zero. Tuttavia, il riscaldamento globale minaccia questi piccoli animali ancora in gran parte sconosciuti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

