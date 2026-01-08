Chi sono le pulci dei ghiacciai i minuscoli artropodi che vivono sotto zero

Le “pulci dei ghiacciai” sono piccoli artropodi appartenenti ai collemboli, organismi strettamente imparentati agli insetti. Questi minuscoli esseri vivono in ambienti estremi, come la superficie e gli strati inferiori del ghiaccio, dove sopravvivono a temperature sotto zero. La loro presenza rappresenta un’interessante adattamento alle condizioni di ambienti glaciali, contribuendo alla biodiversità di questi habitat isolati e delicati.

Trovate 8 nuove specie di “pulci dei ghiacciai”: chi sono i minuscoli animali che vivono nel ghiaccio permanente - Uno studio dell’Università di Siena e del Centro Nazionale di Biodiversità ha scoperto otto nuove specie di collemboli glaciali su Alpi e Appennini. fanpage.it

I ghiacciai sono pieni di vita: le pulci li tengono puliti e danno nutrimento ad altri animali. E vanno studiate in fretta, con l’aiuto di tutti - Sono conosciute come pulci dei ghiacciai e vivono sui ghiacciai stessi in colonie formate da centinaia se non milioni di individui, tanto che possono tappezzare il ghiaccio o la neve che si accumula ... corriere.it

