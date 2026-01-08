Nel 2025, le donne che hanno investito di più nel proprio guardaroba rappresentano un segmento di interesse nel mondo del lusso e della moda. Ecco la classifica delle 20 personalità femminili che hanno speso maggiormente, con sorpresa: Maria-Olympia si piazza al primo posto. Lo scorso anno, la principessa Charlène di Monaco deteneva il primato, segnando un cambiamento nelle tendenze di spesa delle figure pubbliche più influenti.

L'anno scorso, a detenere lo scettro della royal più «spendacciona» è stata la principessa Charlène di Monaco. Quest'anno il podio è stato ribaltato. Tra molte sorprese e qualche conferma, ecco le venti reali che si sono date maggiormente alla pazza gioia con lo shopping. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi sono le 20 reali che hanno speso di più per il proprio guardaroba nel 2025: la classifica (sorpresa: Maria-Olympia batte tutte)

Leggi anche: Le password più usate nel 2025: classifica, rischi reali e come proteggere i tuoi account

Leggi anche: “Miss Olympia Andrea Shaw ha dei bicipiti più grandi e definiti di Mister Olympia Derek Lunsford”: le misure che dividono il mondo del bodybuilding

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ricchezza delle famiglie italiane, dal 2012 -2% in termini reali: i dati; Potere d'acquisto degli italiani cresciuto di 20 miliardi in un anno: i dati Istat; Royals 2025: le immagini che hanno fatto la storia dell’anno; First Cisl, la ricchezza delle famiglie italiane cresce meno della media Ue.

I salari reali sono calati dell’8% dal 2021: ecco i lavoratori che hanno perso più potere d’acquisto - «Le retribuzioni contrattuali reali di marzo 2025 sono ancora inferiori di circa l'8% rispetto a quelle di gennaio 2021. corriere.it

•.*´•• 'O PRUVERBIO D' 'O JUORNO ••`*.• di Gianni Polverino Quanno ’o mare è ccalmo, ogne strunzo è mmarenaro. Quando le cose sono facili, siamo tutti bravi, ma le reali capacità si vedono solo nei momenti più difficili. - facebook.com facebook

L’anno appena concluso è stato piuttosto turbolento, per alcune famiglie reali. Vediamo quali sono stati i fatti più importanti del 2025, in questo rapido e curioso giro di news. di Eva Grippa #royalwatcher #royalfamily x.com