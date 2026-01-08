Chi era Renee Nicole Good la donna uccisa dall’ICE a Minneapolis

Renee Nicole Good, 37 anni, è stata tragicamente uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un episodio di polizia. La sua morte ha suscitato grande dolore e proteste in diverse città statunitensi, dove migliaia di persone sono scese in strada per chiedere giustizia e far luce sull’accaduto.

Migliaia di persone sono scese per strada a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni a cui un’agente dell’ ICE ha sparato al volto mentre era alla guida della sua macchina. Veglie, cortei e presidi continuano a chiedere chiarezza sulla dinamica dell’uccisione e a contestare la versione fornita dalle autorità federali, secondo cui la donna avrebbe tentato di investire gli agenti. Una versione che, al momento, pare smentita da un video di un testimone che ha ripreso la scena. Il Dipartimento di Sicurezza interna ha accusato la donna di un «atto di terrorismo intero» e Donald Trump l’ha definita « un’agitatrice professionista », ma le testimonianze locali di chi la conosceva mettono in discussione la narrazione della Casa Bianca, già accusata dal sindaco di Minneapolis Jacob Frey e dal governatore del Minnesota, Tim Walz, di fare propaganda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

