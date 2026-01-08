Chi era Renee Good | la madre e poetessa uccisa da un agente dell’ICE

Renee Good, madre e poetessa di 37 anni, è stata tragicamente uccisa da un agente dell’ICE a Minneapolis il 7 gennaio, durante un’operazione federale. La sua morte ha suscitato un'intensa discussione pubblica sul ruolo delle forze dell’ordine e sull’uso della forza nelle operazioni di immigrazione, evidenziando le conseguenze di interventi che coinvolgono cittadini innocenti.

Si chiamava Renee Nicole Macklin Good, aveva 37 anni ed era una madre di tre figli. È lei la donna uccisa da un agente dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a Minneapolis il 7 gennaio, durante un'operazione federale contro l'immigrazione che ha scosso profondamente la città e riacceso un dibattito nazionale sull'uso della forza da parte delle autorità federali. Renee era cittadina statunitense, originaria di Colorado Springs, e si era trasferita da poco a Minneapolis insieme al compagno, con l'idea di ricominciare. Non aveva precedenti penali né risultava coinvolta nell'operazione in corso.

