Chi è lo stylist di Shane Hollander?

Lo stylist di Shane Hollander non è specificamente menzionato nella serie Heated Rivalry. La serie, ambientata nel mondo dell’hockey, si concentra sui rapporti personali dei protagonisti, senza focalizzarsi sui dettagli del suo stile o collaborazioni di moda. Pertanto, non è possibile identificare con precisione chi sia lo stylist di Shane Hollander basandosi sulle informazioni disponibili.

Shane Hollander, il personaggio protagonista dai toni pacati interpretato da Hudson Williams nella sorprendente serie canadese Heated Rivalry (definita: gay hockey show ), ha qualcosa da confessare al proprio rivale diventato amante, Ilya Rozanov (Connor Storrie), nel quinto episodio della fortunatissima prima stagione. «Se ti confesso una cosa, mi prometti che non lo dirai a nessuno e non mi prenderai in giro?», chiede Shane Hollander, prima di ammettere con un filo di imbarazzo: «Ho assunto uno stylist». Ilya, star dell’hockey russo dall’aria riflessiva e dalla sicurezza disinvolta, uno che può permettersi di indossare una camicia vintage in seta leopardata di Jean Paul Gaultier del 1998 senza battere ciglio, scoppia a ridere in faccia a Shane. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Chi è lo stylist di Shane Hollander? Leggi anche: Cos'è e come funziona il metodo LOC per i capelli ricci: ce lo spiega l'hair stylist delle star Leggi anche: Il giusto look per il red carpet importante? Altro che stylist, te lo consiglia mamma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Who Is Shane Hollander’s Stylist? - spoken protagonist played by Hudson Williams in the Canadian “gay hockey show” phenom Heated Rivalry, has something to confess to his rival- gq.com Recensione del finale di Heated Rivalry Il finale di Shane & Ilya's Cottage è pura TV indulgente Scusate, a proposito di easter eggs; ma nessuno, nemmeno noi fan italiani, ci siamo resi conto che nell' Ep 3, quando kip va al Bar con Elena e lei cambia canale sulla partita e appare lo spot del profumo di Shane, lo slogan dice "Metti tutto dentro" in italiano x.com 2 anni fa ci lasciava il cantautore irlandese Shane MacGowan, frontman dei Pogues - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.