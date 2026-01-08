Chi è la prima vittima di incidente del 2026

La prima vittima di incidente del 2026 è Elena Grue, residente a Pianoro, che aveva 61 anni. Inizialmente si era riportata un'età diversa, ma i dettagli corretti sono stati successivamente confermati. Questo tragico episodio segna l'inizio dell’anno, ricordando l’importanza della sicurezza e della prudenza sulle strade.

Si chiamava Elena Grue, viveva a Pianoro e aveva 61 anni, e non 67 come si era appreso in un primo momento. È la prima vittima di incidente del 2026 nel bolognese. È stata investita da una donna italiana di 63 anni alla guida di un’auto, a Pianoro, poco dopo le ore 14 di ieri, 7 gennaio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Ancora un incidente fatale: giovane motociclista muore sul colpo. Chi è la vittima

Leggi anche: Muore colpito da una fucilata, tragico incidente a caccia. Chi è la vittima

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana è la prima vittima italiana Ma lo zio smentisce | Aspettiamo il Dna; Strage in Svizzera Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficiale | aveva 16 anni giocava a golf e viveva a Dubai con la famiglia; Strage in Svizzera Emanuele Galeppini 16 anni è la prima vittima italiana | giocava a golf e viveva a Dubai Lo zio frena | Aspettiamo il Dna; Crans-Montana accertata la prima vittima italiana | chi è Emanuele.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente la vittima potrebbe avere cambiato direzione improvvisamente, forse per un malore. Annullata per lutto la conferenza di Chivu - Una tragica fatalità, un incidente mortale che ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez, alla guida del proprio Suv in direzione Appiano Gentile per l’allenamento di giornata, e un ... gazzetta.it

Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra

FABRIZIO BRAGHETTO HA PERSO LA VITA SCHIACCIATO DALL'AUTOCOMPATTATORE PADOVA. A perdere la vita a Borgoricco è stato Fabrizio Braghetto, camionista di Arsego. È la prima vittima sul lavoro del 2026 in Veneto è morto dopo essere finito all - facebook.com facebook

Cordoglio e vicinanza per Chiara Costanzo, la prima vittima italiana ufficialmente riconosciuta della tragedia di Crans-Montana. Il nostro pensiero oggi va alla sua famiglia, ai suoi affetti e a chi sta vivendo un dolore che nessuno dovrebbe mai provare. x.com