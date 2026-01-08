Chi è Iuliana Calcatinci | biografia carriera e ruolo ne Il Paradiso delle Signore

Iuliana Calcatinci è un'attrice italiana con esperienze in teatro, cortometraggi e televisione. Dopo aver studiato arti performative, ha partecipato a vari progetti, tra cui il ruolo di Caterina Rinaldi ne Il Paradiso delle Signore su Rai 1. La sua carriera si distingue per la versatilità e impegno, contribuendo a sviluppare personaggi complessi e realistici. La sua presenza nel panorama artistico italiano si arricchisce di esperienze che testimoniano la sua crescita professionale.

