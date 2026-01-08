Chi è Coleman Wong il padrone di casa che Lorenzo Musetti affronterà ad Hong Kong

Coleman Wong è un tennista di Hong Kong, attualmente tra le promesse emergenti del circuito. Grazie a una wild card, ha raggiunto i quarti di finale nell’ATP 250 di Hong Kong, dimostrando una crescita significativa nel suo percorso professionale. Affronterà Lorenzo Musetti nel prossimo match, offrendo un’occasione importante per consolidare la propria esperienza ad alti livelli.

Il prossimo avversario dell’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, nell’ ATP 250 di Hong Kong, sarà il tennista di casa Coleman Wong, che ha ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori e poi si è spinto fino ai quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile. L’ unico precedente tra i due risale proprio all’ ATP di Hong Kong del 2024, quando al primo turno Musetti si impose con lo score di 6-4 7-5. All’epoca, infatti, l’azzurro era il numero 6 del seeding e non aveva ricevuto, come invece accaduto quest’anno, un bye ai sedicesimi. Sul circuito maggiore Coleman Wong in carriera, prima di questo torneo, aveva disputato appena 33 incontri, con un bilancio di 18 vittorie 15 sconfitte, e non ha ancora vinto titoli: il padrone di casa è attualmente il numero 150 del mondo, ed ha 21 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Musetti, che in questo torneo è la testa di serie n°1, dopo aver battuto Etcheverry agli ottavi affronterà ora il vincente della sfida tra il padrone di casa Coleman Wong e il canadese Gabriel Diallo. In palio ci sarà un posto in semifinale - facebook.com facebook

