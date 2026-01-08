Chi difende l’agente ICE assassino di Minneapolis non ha una coscienza
L’episodio dell’agente ICE a Minneapolis, coinvolto nell’uccisione di Renee Nicole Good, solleva questioni sulla responsabilità e sulla coscienza di chi difende azioni così gravi. In un contesto di tensione e controversia, è importante analizzare i fatti con obiettività, evitando giudizi affrettati. Questa vicenda evidenzia la delicatezza delle questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza, richiedendo un’approfondita riflessione sulle conseguenze di tali interventi.
Può sembrare incredibile, ma c’è chi non si toglie il cappello (Made in China) del Maga di Trump neanche dopo aver visto un agente dell’immigrazione, con il volto coperto da un fazzoletto come quando da bambini giocavamo ai cowboy, sparare in faccia a una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, che. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Un agente dell’ICE ha ucciso una donna a Minneapolis
Leggi anche: Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati
Usa, 37enne madre di tre figli uccisa dalla polizia anti-immigrazione: proteste in piazza. Ma Trump difende l'agente che ha sparato - facebook.com facebook
Tensione alta in #Usa dopo l'uccisione di una donna a #Minneapolis da parte dei federali del reparto Ice che si occupa di immigrazione. #Trump difende l'agente. ma il sindaco attacca: "Abuso di potere". x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.