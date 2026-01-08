Checco Zalone affronta con spontaneità e sincerità temi legati al linguaggio e alla libertà di espressione, contribuendo a un dibattito più aperto e autentico. La recente guida della Normale di Pisa sottolinea l’importanza di usare un linguaggio inclusivo, promuovendo il rispetto e la valorizzazione della diversità. Un approccio che invita a riflettere sull’uso delle parole per favorire un ambiente più equo e rispettoso.

La Normale di Pisa ha recentemente diffuso una guida all'uso del linguaggio esteso, onde rifiutare ogni discriminazione e «promuovere, all'interno della propria comunità e all'esterno, tutte le azioni, le iniziative e le buone pratiche che contribuiscono a valorizzare la diversità individuale e culturale e a favorire un ambiente aperto, equo e accogliente». Fra i vari esempi di parole che l'ateneo sconsiglia di utilizzare si trova anche il termine «straniero», del quale si suggerisce il sostituto «internazionale». Per fare un esempio pratico, è giudicato inopportuno dire «studente straniero» preferendo la formula «studente internazionale», che tuttavia non è un sinonimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Checco Zalone libera l'Italia dal politically correct

Leggi anche: Raffaele Sollecito su TikTok: "Il politically correct difende le minoranze, non gli innocenti. Sono triste per Garlasco"

Leggi anche: “Oi vita mia”, intervista esclusiva a Pio e Amedeo: “Nel film c’è un omaggio a Temptation Island, Maria è credibile in tutto quello che fa. Politically correct? Non c’è un limite se è giustificato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al cinema con il pubblico di Checco Zalone: quella risata liberatoria senza snobismi né casacche; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Buen Camino, dobbiamo odiare il film di Checco Zalone?; Effetto Zalone sui cammini italiani: la previsione e l'allarme.

Tra Checco Zalone e Avatar ha stravinto Zalone - Usciti a una settimana di distanza durante le feste, ci si aspettava che uno sarebbe andato meglio e l'altro peggio, ma non così ... ilpost.it