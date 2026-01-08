Checco Zalone libera l' Italia dal politically correct
Checco Zalone affronta con spontaneità e sincerità temi legati al linguaggio e alla libertà di espressione, contribuendo a un dibattito più aperto e autentico. La recente guida della Normale di Pisa sottolinea l’importanza di usare un linguaggio inclusivo, promuovendo il rispetto e la valorizzazione della diversità. Un approccio che invita a riflettere sull’uso delle parole per favorire un ambiente più equo e rispettoso.
La Normale di Pisa ha recentemente diffuso una guida all'uso del linguaggio esteso, onde rifiutare ogni discriminazione e «promuovere, all'interno della propria comunità e all'esterno, tutte le azioni, le iniziative e le buone pratiche che contribuiscono a valorizzare la diversità individuale e culturale e a favorire un ambiente aperto, equo e accogliente». Fra i vari esempi di parole che l'ateneo sconsiglia di utilizzare si trova anche il termine «straniero», del quale si suggerisce il sostituto «internazionale». Per fare un esempio pratico, è giudicato inopportuno dire «studente straniero» preferendo la formula «studente internazionale», che tuttavia non è un sinonimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Raffaele Sollecito su TikTok: "Il politically correct difende le minoranze, non gli innocenti. Sono triste per Garlasco"
Leggi anche: “Oi vita mia”, intervista esclusiva a Pio e Amedeo: “Nel film c’è un omaggio a Temptation Island, Maria è credibile in tutto quello che fa. Politically correct? Non c’è un limite se è giustificato”
Al cinema con il pubblico di Checco Zalone: quella risata liberatoria senza snobismi né casacche; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Buen Camino, dobbiamo odiare il film di Checco Zalone?; Effetto Zalone sui cammini italiani: la previsione e l'allarme.
Tra Checco Zalone e Avatar ha stravinto Zalone - Usciti a una settimana di distanza durante le feste, ci si aspettava che uno sarebbe andato meglio e l'altro peggio, ma non così ... ilpost.it
Checco Zalone: oggi il "messaggio agli italiani" a reti unificate (e non è la scena di un suo film). Tutti i dettagli - Il comico pugliese, a pochi giorni dall'uscita in sala del suo attesissimo "Buen Camino", si materializzerà su tutte le reti Mediaset per fare uno speciale regalo di Natale ai suoi fan ... today.it
Checco Zalone e la battuta al veleno su James Cameron che fa ridere tutti: "Spero che si svegli, e..." - L'attore presenta il nuovo film 'Buen camino', diretto da Gennaro Nunziante, in sala a Natale: le sue parole in conferenza stampa ... corrieredellosport.it
Avete visto l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino Avendo avuto la fortuna di percorrere il Cammino di Santiago, guardarlo mi ha fatto fare un vero tuffo nel passato. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #BuenCamino facebook
Buen camino è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.