Qualcuno parla di una fisiologica pausa, altri di un piccolo ma significativo "segnale d'allarme". Sta di fatto che Checco Zalone dopo tre settimane di clamoroso, schiacciante successo è sceso con il suo Buen camino per la prima volta sotto il milione di euro di incasso giornaliero al botteghino. L'ultimo film del comico pugliese, con il ritorno alla regia del suo storico autore e collaboratore Gennaro Nunziante, è senza ombra di dubbio il caso cinematografico della stagione, strategicamente piazzato nel periodo di Natale. La giornata del 7 gennaio, la prima fuori dai festivi (e di mercoledì) ha registrato incassi per "solo" 669mila euro con 94mila spettatori in 512 sale (cioè 200 in meno dei giorni passati) per un totalino, però, di 59 milioni 595mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Checco Zalone, "Buen Camino"? Primo segnale d'allarme

