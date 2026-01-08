Che fine farà il Bicigrill di Frassineto?
Il futuro del Bicigrill di Frassineto è al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Paolo Brandi. La richiesta, indirizzata al presidente della Provincia di Arezzo, mira a chiarire le intenzioni dell’ente riguardo alla possibile riattivazione di questa attività. La questione desta interesse nella comunità locale, che attende aggiornamenti sulle prospettive di mantenimento o rilancio del servizio.
Quale futuro per il Bicigrilli di Frassineto? A porre la questione è il consigliere provinciale Paolo Brandi che, recentemente, ha presentato una richiesta formale al presidente della Provincia di Arezzo per conoscere le intenzioni dell’ente in merito alla riattivazione di questa attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Terme di Fogliano "Che fine farà il terreno?"
Leggi anche: Meloni, Schlein e Conte: che fine farà il confronto di Atreju?
A fine 2025 la ciclabile Treviso–Ostiglia, nel tratto Cologna Veneta – Cerea, si conferma un’infrastruttura strategica per il territorio. Dal 1° agosto 2025 sono già transitate oltre 37.600 biciclette, un dato che testimonia il forte utilizzo e l’apprezzamento da parte d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.