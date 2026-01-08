Che fine farà il Bicigrill di Frassineto?

Da arezzonotizie.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del Bicigrill di Frassineto è al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Paolo Brandi. La richiesta, indirizzata al presidente della Provincia di Arezzo, mira a chiarire le intenzioni dell’ente riguardo alla possibile riattivazione di questa attività. La questione desta interesse nella comunità locale, che attende aggiornamenti sulle prospettive di mantenimento o rilancio del servizio.

Quale futuro per il Bicigrilli di Frassineto? A porre la questione è il consigliere provinciale Paolo Brandi che, recentemente, ha presentato una richiesta formale al presidente della Provincia di Arezzo per conoscere le intenzioni dell’ente in merito alla riattivazione di questa attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Terme di Fogliano "Che fine farà il terreno?"

Leggi anche: Meloni, Schlein e Conte: che fine farà il confronto di Atreju?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.