Che cos'è la cottura in crosta d'argilla per la Mistery Box della quinta puntata di MasterChef

La cottura in crosta d'argilla è una tecnica tradizionale che prevede l'uso di un involucro di argilla per cuocere alimenti, mantenendone sapore e umidità. Nella quinta puntata di MasterChef, questa modalità sarà al centro della Mixery Box, sfida in cui i concorrenti dovranno dimostrare abilità e creatività nell’utilizzo di questa tecnica per valorizzare i loro piatti.

Cottura in crosta - La crosta svolge un compito analogo a quello del cartoccio: trattiene gli aromi ed evita il calore diretto sull’alimento in cottura. cucina.corriere.it

