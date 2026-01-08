Che cos'è la cottura in crosta d'argilla per la Mistery Box della quinta puntata di MasterChef
La cottura in crosta d'argilla è una tecnica tradizionale che prevede l'uso di un involucro di argilla per cuocere alimenti, mantenendone sapore e umidità. Nella quinta puntata di MasterChef, questa modalità sarà al centro della Mixery Box, sfida in cui i concorrenti dovranno dimostrare abilità e creatività nell’utilizzo di questa tecnica per valorizzare i loro piatti.
La protagonista della Mixery Box della quinta puntata di MasterChef è la cottura in crosta d'argilla, con cui i concorrenti dovranno cimentarsi.
