Che cosa c' è ancora sotto i terreni contaminati 50 anni fa dalla diossina in Brianza

A quasi 50 anni dal disastro della diossina in Brianza, rimangono ancora interrogativi sulla qualità del suolo e delle acque sottostanti. Nonostante gli sforzi per contenere i danni, molte aree continuano a essere oggetto di studio e monitoraggio. Questa vicenda rappresenta un ricordo doloroso e un invito a riflettere sull’importanza di un’efficace gestione ambientale e sulla tutela della salute pubblica.

Impossibile dimenticare quel 10 luglio di quasi 50 anni fa. Chi ha provato a "seppellire" il dolore di quello considerato il più disastro ambientale d'Europa, chi ha cercato di mettere nel cassetto la ferita per la perdita di familiari e amici molto probabilmente legata al disastro della diossina.

