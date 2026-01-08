Cgil al via il tesseramento 2026 tra critiche e disdette | cresce il malcontento tra gli iscritti

È iniziato il tesseramento 2026 della Cgil, ma il processo sta suscitando critiche e disdette tra gli iscritti. Le reazioni negative si stanno moltiplicando sui social e nelle piattaforme di discussione, riflettendo incertezza e insoddisfazione all’interno della base associativa. Un momento di confronto che richiede attenzione e ascolto per comprendere le ragioni di un malcontento crescente.

Il lancio del nuovo tesseramento 2026 della Cgil si accompagna a un'ondata di critiche, commenti negativi e annullamenti di iscrizioni che stanno emergendo con forza sui canali social e negli spazi di discussione online. Un malcontento che non si limita a una generica insoddisfazione, ma che coinvolge anche ex iscritti storici, delusi da quella che viene percepita come una distanza crescente tra il sindacato e i bisogni concreti dei lavoratori. Critiche alla tutela dei lavoratori e alla gestione delle vertenze. Molte delle testimonianze fanno riferimento a una perdita di fiducia nel ruolo di garanzia che il sindacato dovrebbe svolgere. Un altro elemento ricorrente riguarda la scelta di abbandonare la Cgil, spesso estesa anche ad altri membri della famiglia.

Tutti in fuga da Landini: la rivolta e l'emorragia di iscritti dalla Cgil - Centinaia di commenti su Facebook contro il sindacato, che ha lanciato il nuovo tesseramento per il 2026, e lamentele sulla deriva politica che ha assunto, dimenticandosi dei lavoratori ... msn.com

LAVORATORI ADDIO “Strappiamo la tessera”, dicono i venezuelani iscritti alla Cgil dopo le parole di Landini su Maduro. - facebook.com facebook

“Strappiamo la tessera”, dicono i venezuelani iscritti alla Cgil dopo le parole di Landini su Maduro. "Ci siamo iscritti perchè pensavamo che avrebbero difeso i lavoratori, non un presidente illegittimo". Di @riccardocarly x.com

