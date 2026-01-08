Cerimonia per le coppie storiche

La cerimonia per le coppie storiche, parte degli eventi natalizi del Comune di Marciano della Chiana, ha richiamato numerosi partecipanti. La Torre medievale si è nuovamente trasformata in un simbolo di incontro e memoria, rafforzando il senso di comunità e tradizione. Un momento di riconoscimento e condivisione che sottolinea l’importanza delle radici e dei legami duraturi nel contesto locale.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per " Le Radici dell’Amore ", penultimo appuntamento del calendario natalizio del Comune di Marciano della Chiana, che ha visto ancora una volta la Torre medievale trasformarsi in un luogo simbolo di incontro, memoria e comunità. Un evento capace di unire generazioni diverse attorno a storie autentiche, fatte di vita vissuta, affetti e valori condivisi. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa ha reso omaggio alle coppie che hanno raggiunto traguardi straordinari di 50, 60 e 70 anni di matrimonio. A ciascuna è stata consegnata una targa celebrativa, segno concreto della riconoscenza dell’intera comunità verso legami capaci di attraversare il tempo e le trasformazioni della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

