Cerchi di fiducia alla Ginestra di Montevarchi

Da lanazione.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Ginestra di Montevarchi presenta “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori. L’iniziativa offre uno spazio di confronto e condivisione, con l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita familiare. Gli incontri sono pensati per favorire il dialogo e il supporto reciproco, aiutando i genitori a rafforzare il rapporto con i propri figli in un ambiente aperto e rispettoso.

Arezzo, 08 gennaio 2026 – La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi lancia “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti rivolti ai genitori che desiderano confrontarsi, condividere esperienze e rafforzare il proprio percorso di crescita insieme ai figli. L’iniziativa rientra nel progetto “Ginextra – Iniziative per bambini e famiglie” e nasce con l’obiettivo di creare spazi autentici di dialogo, ascolto e relazione, in cui ogni genitore possa sentirsi accolto e parte di una comunità attiva e solidale. Gli incontri, condotti da professioniste ed esperte dell’infanzia, offriranno momenti di approfondimento, riflessione e strumenti concreti per accompagnare la genitorialità nelle sue diverse fasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

