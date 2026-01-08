Cerchi di fiducia alla Ginestra di Montevarchi

La Biblioteca Ginestra di Montevarchi presenta “Cerchi di Fiducia”, un ciclo di cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori. L’iniziativa offre uno spazio di confronto e condivisione, con l’obiettivo di sostenere il percorso di crescita familiare. Gli incontri sono pensati per favorire il dialogo e il supporto reciproco, aiutando i genitori a rafforzare il rapporto con i propri figli in un ambiente aperto e rispettoso.

Arezzo, 08 gennaio 2026 – La Biblioteca Ginestra – Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi lancia "Cerchi di Fiducia", un ciclo di cinque incontri gratuiti rivolti ai genitori che desiderano confrontarsi, condividere esperienze e rafforzare il proprio percorso di crescita insieme ai figli. L'iniziativa rientra nel progetto "Ginextra – Iniziative per bambini e famiglie" e nasce con l'obiettivo di creare spazi autentici di dialogo, ascolto e relazione, in cui ogni genitore possa sentirsi accolto e parte di una comunità attiva e solidale. Gli incontri, condotti da professioniste ed esperte dell'infanzia, offriranno momenti di approfondimento, riflessione e strumenti concreti per accompagnare la genitorialità nelle sue diverse fasi.

