Cerca di bloccare un autobus della Tua e prende a calci i carabinieri | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver disturbato i passeggeri su un autobus Tua tra Alba Adriatica e Ascoli Piceno. Una volta fatto scendere, si è frapposto davanti al mezzo, ostacolando la ripartenza e la circolazione stradale. Successivamente, ha aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri intervenuti per calmare la situazione, culminando nel suo arresto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.