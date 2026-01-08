Cerca di bloccare un autobus della Tua e prende a calci i carabinieri | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver disturbato i passeggeri su un autobus Tua tra Alba Adriatica e Ascoli Piceno. Una volta fatto scendere, si è frapposto davanti al mezzo, ostacolando la ripartenza e la circolazione stradale. Successivamente, ha aggredito verbalmente e fisicamente i carabinieri intervenuti per calmare la situazione, culminando nel suo arresto.
Prima avrebbe disturbato i passeggeri a bordo di un autobus dell'azienda unica di trasporto pubblico locale Tua, sulla tratta Alba Adriatica-Ascoli Piceno, poi, una volta fatto scendere, si sarebbe piazzato dinanzi al mezzo, impedendo la ripartenza e intralciando la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
