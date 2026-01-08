Centrale Enel Fratelli d' Italia | Ora serve una linea chiara per dare dignità al territorio

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi esprime l’importanza di definire una strategia chiara per il futuro del territorio, in particolare riguardo alla centrale Enel “Federico II”. In vista del consiglio comunale monotematico, si sottolinea la necessità di affrontare con serietà e trasparenza le prospettive di sviluppo e tutela ambientale, per garantire dignità e sostenibilità alla comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinamento cittadino Fratelli d'Italia Brindisi sul consiglio comunale monotematico previsto per parlare del futuro di Enel a Brindisi La discussione avviata da più parti a partire da FdI sulla cessazione definitiva della centrale Enel “Federico II”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Centrale Enel: "Istituzioni e azienda diano risposte certe ai lavoratori e al territorio" Leggi anche: Centrale Enel, Stefanazzi: "Governo chiarisca subito, in gioco lavoro e futuro del territorio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Enel di Brindisi, Fratelli d’Italia si spacca: «Oggiano contro il Governo»; FDI Brindisi: “La chiusura della centrale Enel è certa, il futuro no”; Decarbonizzazione o riserva fredda, è stallo tra ministeri: così Enel non ha margini di manovra; Carbone, non si esclude il ritorno: per le centrali di Brindisi e Civitavecchia il governo valuta il…. Enel di Brindisi, Fratelli d’Italia si spacca: «Oggiano contro il Governo» - Il coordinatore di FdI: «Bonifiche immediate, il sindaco si muova» Il fittiano Caroli: «Doveva prima parlare con partito e parlamentari» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, il sindaco: «Per la centrale a carbone, Enel e Governo pagheranno metà per ciascuno» - La normativa Ue sul divieto di aiuti di Stato complica il sostegno. lagazzettadelmezzogiorno.it

Enel, il governo riflette sul rinvio dell'uscita dal carbone: Salvini, Cattaneo e Descalzi d'accordo ma Urso frena - Sono ancora una volta gli eventi internazionali a mettere in discussione il percorso, ed in particolare i tempi, della decarbonizzazione. quotidianodipuglia.it

Centrale di Cerano, Oggiano (FdI): "Il Sindaco faccia il Primo Cittadino e tuteli la Città dandole dignità!" La scorsa notte di capodanno ha segnato un passaggio storico e drammatico (a seconda degli interessi toccati) per Brindisi: la centrale ENEL “Federico II” facebook

