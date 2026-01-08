Centra il 6 al 10eLotto e si porta a casa 20mila euro

Un giocatore di Succivo, nel Casertano, ha centrato un 6 al 10eLotto nel concorso di mercoledì 7 gennaio, aggiudicandosi una vincita di 20.000 euro. La recente estrazione ha premiato un fortunato partecipante, confermando ancora una volta come il gioco possa riservare sorprese e opportunità di vincita.

La Dea bendata bacia il casertano. A premiare un fortunato giocatore è stato il 10eLotto. Nel concorso di mercoledì 7 gennaio, come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita a Succivo.Un fortunato giocatore si porta a casa 20mila euro con un “6” registrato in una ricevitoria di via Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Gioca una schedina da un euro al 10eLotto e se ne porta a casa 100mila Leggi anche: Colpo al 10eLotto: vinti 20mila euro in paese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Centra il "6" al 10eLotto e si porta a casa 20mila euro - Un fortunato giocatore si porta a casa 20mila euro con un “6” registrato in una ricevitoria di via Caserta. casertanews.it

