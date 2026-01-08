Centenario francescano presentato il programma di Gubbio 2026 Nel segno di Francesco

Gubbio si appresta a vivere un anno di particolare significato con il centenario francescano. Il Comitato “Francesco a Gubbio” ha presentato il programma di “Gubbio 2026. Nel segno di Francesco”, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio storico e spirituale legato a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. L’evento si inserisce in un percorso di attenzione culturale e religiosa rivolto alla comunità e ai visitatori.

