Centenario francescano presentato il programma di Gubbio 2026 Nel segno di Francesco
Gubbio si appresta a vivere un anno di particolare significato con il centenario francescano. Il Comitato “Francesco a Gubbio” ha presentato il programma di “Gubbio 2026. Nel segno di Francesco”, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio storico e spirituale legato a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. L’evento si inserisce in un percorso di attenzione culturale e religiosa rivolto alla comunità e ai visitatori.
Gubbio si prepara a un anno speciale. Il Comitato cittadino permanente “Francesco a Gubbio”, costituitosi in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, ha presentato questa mattina, nella sede della Fondazione Perugia, “Gubbio 2026. Nel segno di Francesco”, il programma delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
