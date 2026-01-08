Centenario della morte di Anna Kuliscioff l' evento per commemorarla al Monumentale

In occasione del centenario della morte di Anna Kuliscioff, si terrà un evento commemorativo venerdì 9 gennaio alle 10:30 presso il Cimitero Monumentale di Milano. L'incontro, che conclude le celebrazioni dedicate alla sua figura, intende ricordare il contributo della socialista italiana alla storia politica e sociale del paese. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano riflettere sulla sua figura e sul suo ruolo nel panorama storico e culturale italiano.

