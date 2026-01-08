Centenario della morte di Anna Kuliscioff l' evento per commemorarla al Monumentale
In occasione del centenario della morte di Anna Kuliscioff, si terrà un evento commemorativo venerdì 9 gennaio alle 10:30 presso il Cimitero Monumentale di Milano. L'incontro, che conclude le celebrazioni dedicate alla sua figura, intende ricordare il contributo della socialista italiana alla storia politica e sociale del paese. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano riflettere sulla sua figura e sul suo ruolo nel panorama storico e culturale italiano.
La socialista Anna Kuliscioff, morta a Milano cent'anni fa, nel dicembre del 2025, sarà ricordata venerdì 9 gennaio alle dieci e mezza alla sala conferenze del Cimitero Monumentale, dove è sepolta: è l'evento conclusivo delle celebrazioni a lei dedicate nel centenario della morte, e cadrà in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Intitolazione alla rivoluzionaria. Anna Kuliscioff
Leggi anche: "Un amore socialista", un libro racconta la storia di passione e politica tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati
In memoria della grande Anna Kuliscioff nel centenario della sua morte: è stata l'icona del socialismo riformista; Anna Kuliscioff, la prima socialista: ancora oggi avrebbe molto da insegnare; Celebrazione Anna Kuliscioff; Libertà e rivoluzione: il ricordo della “dottora dei poveri” Anna Kuliscioff ·.
Centenario della morte di Anna Kuliscioff, l'evento per commemorarla al Monumentale - La socialista Anna Kuliscioff, morta a Milano cent'anni fa, nel dicembre del 2025, sarà ricordata venerdì 9 gennaio alle dieci e mezza alla sala conferenze del Cimitero Monumentale, dove è sepolta: è ... milanotoday.it
En memoria de la gran Anna Kuliscioff en el centenario de su muerte: fue el icono del socialismo reformista - La primacía de la libertad: la relevancia del reformismo socialista de Anna Kuliscioff para el progreso social frente a todo totalitarismo ... firstonline.info
En mémoire de la grande Anna Kuliscioff, à l'occasion du centenaire de sa mort : elle était l'icône du socialisme réformiste - La primauté de la liberté : la pertinence du réformisme socialiste d'Anna Kuliscioff pour le progrès social contre tout totalitarisme ... firstonline.info
L'ottavo centenario della morte del santo di Assisi - facebook.com facebook
Ricorre il centenario della morte di Margherita di Savoia, prima regina d'Italia, avvenuta il #4gennaio 1926. Filantropa, amante dell'arte e della musica, conservatrice, conquistò il giudizio positivo del popolo. Eccola in una stampa fotografica conservata in Bibli x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.