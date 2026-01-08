Cena di pesce al ristorante con gli amici poi scappa senza pagare Ma il titolare non ci sta

Durante una cena di pesce in un ristorante sul mare, alcuni clienti sono scappati senza pagare il conto. Il titolare, però, non ha accettato passivamente l’accaduto e ha avviato le procedure necessarie. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole e il lavoro di chi investe in locali e servizi. Un richiamo alla corretta condotta e alla tutela degli esercizi commerciali.

Prima la cena a base di pesce al ristorante in riva al mare, poi la fuga senza saldare il conto. Ci risiamo. Stavolta è successo a Porto Azzurro, comune della provincia di Livorno situato sulla costa dell'Isola d'Elba. Il titolare del locale ha subito presentato una querela e i carabinieri, dopo.

Cena a base di pesce e poi via senza pagare - PORTO AZZURRO: Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare del ristorante. toscanamedianews.it

Cena con gli amici in un ristorante e non paga il conto: denunciata 20enne a Porto Azzurro - I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno denunciato una ragazza di 20 anni, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di insolvenza ... gonews.it

