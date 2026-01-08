Celebrity Chef con Helena e Javier | quando a che ora come vederlo

Celebrity Chef con Helena e Javier: quando, a che ora, come vederlo Helena Prestes e Javier Martinez partecipano alla quarta edizione di Celebrity Chef, condotta da Alessandro Borghese e in programma a gennaio 2026. Per seguire le puntate, è possibile consultare la programmazione televisiva o le piattaforme di streaming ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni utili su date, orari e modalità di visione del cooking show.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra i concorrenti di Celebrity Chef 2026. A gennaio inizia la nuova e quarta edizione del cooking show condotto da Alessandro Borghese. Una bellissima notizia per i fan degli Helevier, che non vedevano l’ora di rivederli in televisione. Questa volta ecco che partecipano a un programma dove devono mettersi all’opera ai fornelli, per cercare di avere la meglio sugli altri volti noti che gareggiano. Un ritorno molto apprezzato per il pubblico, che però non li ritrova in casa Mediaset, su Canale 5. Questa volta, gli Helevier approdano su un altro canale televisivo, pronti a stupire ancora i telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

